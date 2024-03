Intesa rivoluziona il top management: ipotesi Profumo presidente e... Rumor

Intesa si prepara a una nuova ondata di nomine: 25 poltrone nel top management

Intesa Sanpaolo si prepara ad affrontare un'importante fase di riassetto organizzativo dei suoi vertici nelle prossime settimane. Con la scadenza del piano strategico 2022-2025 ormai alle spalle, l'attenzione si sposta su un'operazione di rinnovamento che coinvolgerà non solo il top management, ma l'intera struttura aziendale. Tuttavia la continuità delle competenze interne e la valorizzazione delle risorse rimangono i principi guida di questa transizione.

Secondo quanto riportato da Milano Finanza, il Consiglio di Amministrazione della banca è pronto a varare un nuovo assetto delle sue linee guida. Questo riassetto coinvolgerà circa 25 posizioni chiave, tra cui ruoli di primo piano all'interno dell'organigramma aziendale.

Tra le principali mosse previste Nicola Fioravanti, attualmente a capo della divisione assicurativa, dovrebbe assumere un ruolo di rilievo nell'area di governo, mentre Paolo Grandi, figura di spicco nell'ambito bancario, potrebbe concludere il suo mandato presso Ca' de Sass. Nel settore finanziario, il passaggio di testimone tra Stefano Del Punta (11 anni alla guida della finanza) e Luca Bocca alla guida del Chief Financial Officer (CFO) si preannuncia come uno degli cambiamenti più significativi.

Questo cambio di poltrone non arriva in un momento qualsiasi per Intesa Sanpaolo. L'azienda si trova infatti ad affrontare una fase critica del suo percorso strategico, e il Ceo Carlo Messina è determinato a garantire che la squadra di vertice sia allineata per raggiungere gli obiettivi prefissati. Tale determinazione si riflette nelle precedenti riorganizzazioni, che hanno sempre puntato sulla valorizzazione delle competenze interne.

Eppure, queste mosse non avvengono in un vuoto di potere. Con l'avvicinarsi della scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, si comincia già a delineare il profilo delle nuove figure di spicco che prenderanno il timone. Si mormora che Paolo Grandi possa essere tra i candidati proposti dalle fondazioni azioniste, con il sostegno decisivo della Cariplo, uno dei principali azionisti di Intesa Sanpaolo.

L'avvicinarsi del rinnovo del prossimo anno pone sotto i riflettori anche la delicata nomina del nuovo presidente di Intesa Sanpaolo. Nonostante Carlo Messina abbia espresso fiducia nella riconferma di Gian Maria Gros-Pietro, circolano voci riguardo una possibile candidatura di Francesco Profumo, ex dirigente di Compagnia di San Paolo, con il sostegno combinato di Cariplo e dell'ente torinese. A questo si aggiunge anche il rumor secondo cui Profumo possa essere candidato alla presidenza dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI).