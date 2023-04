Intesa Sanpaolo, l'assemblea approva il bilancio 2022 e il dividendo

L'assemblea approva bilancio e dividendo

L'assemblea degli azionisti di Intesa Sanpaolo ha approvato il bilancio del 2022, la distribuzione del dividendo e gli altri punti all'ordine del giorno. Intesa ha archiviato il 2022 con un utile netto pari a 5,5 miliardi di euro escludendo 1,4 miliardi di euro di accantonamenti e rettifiche di valore per Russia e Ucraina e superando l'obiettivo del piano di impresa 2022-2025 di oltre 5 miliardi per il 2022.

L'utile netto contabile si attesta a 4,35 miliardi di euro, in crescita del 4% rispetto al 2021. Nel secondo semestre 2022 è stata ridotta del 68% (circa 2,5 miliardi di euro) l'esposizione verso la Russia, scesa sotto lo 0,3% dei crediti a clientela complessivi del gruppo.

Il Ceo Messina: "Nel 2022 miglior bilancio dal 2007"

"Quello del 2022 e' stato il miglior bilancio di Intesa Sanpaolo dal 2007 e ci permette di remunerare in maniera significativa i nostri azionisti mantenendo una solida posizione patrimoniale. L'Assemblea ha approvato un ammontare complessivo di dividendi per 3.048 milioni di euro, considerando l'acconto gia' pagato per 1.400 milioni e il saldo ancora da corrispondere per 1.648 milioni, con un payout ratio pari al 70% dell'utile. A questi va sommata la seconda tranche del buyback conclusa di recente, per 1,7 miliardi". Lo ha detto l'amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, a valle dell'assemblea dei soci.



"I risultati raggiunti nel 2022", ha aggiunto, "sono l'ulteriore dimostrazione di come Intesa Sanpaolo, anche in contesti estremamente difficili, abbia saputo generare una redditivita' notevole e sostenibile grazie a un modello di business fortemente diversificato e resiliente, a vantaggio di tutti gli stakeholders. Una leadership costruita sulla professionalita' e sulla competenza delle persone che quotidianamente e a tutti i livelli operano nel nostro Gruppo". La realizzazione del Piano d'Impresa 2022-2025, ha proseguito Messina, "e' partita a pieno ritmo, con il lancio di tutte le sue iniziative nonostante il contesto sfidante.