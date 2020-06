Intesa Sanpaolo, CdA delibera aumento capitale a servizio Ops UBI

Il cda di Intesa Sanpaolo ha dato il via libera oggi all'aumento di capitale a servizio dell'ops che il gruppo ha lanciato su Ubi Banca e che era stato approvato dall'assemblea dei soci dello scorso 27 aprile. La deliberazione segue l'autorizzazione della Banca Centrale Europea rilasciata il 2 giugno 2020, in merito alle modifiche statutarie di Intesa Sanpaolo connesse all'aumento di capitale, nonché alla computabilità delle azioni da emettersi in tale contesto tra i fondi propri di Intesa Sanpaolo quale capitale primario di classe 1.