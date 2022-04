Intesa Sanpaolo, la presenza in Russia è in fase di revisione strategica

Guerra Ucraina, fin dall'inizio del conflitto il Gruppo ha attivato un'unità di crisi dedicata al presidio delle attività in Russia

“La presenza locale del Gruppo Intesa Sanpaolo in Russia è in fase di revisione strategica, come già in precedenza comunicato”. Lo annuncia in un comunicato un portavoce del gruppo bancario, sottolineando che “sin dall’inizio della crisi ed indipendentemente dai regimi sanzionatori applicabili, Intesa Sanpaolo non ha perfezionato alcun nuovo finanziamento con controparti russe e bielorusse e ha interrotto le attività di investimento in strumenti finanziari russi o bielorussi”.

“Fin dall’inizio della guerra in Ucraina, continua il comunicato, il Gruppo Intesa Sanpaolo ha attivato una unità di crisi dedicata al presidio delle attività in Russia. Basandosi su principi di massima prudenza, tutte le attività di business con controparti russe e bielorusse, comprese quelle della controllata del Gruppo in Russia - Banca Intesa Russia -, sono state sottoposte ad un processo rafforzato di monitoraggio e analisi.

“Le azioni adottate si aggiungono ai processi ordinari volti a garantire il rigoroso rispetto da parte del Gruppo Intesa Sanpaolo di tutti i regimi sanzionatori applicabili disposti dalle Autorità competenti”, cocnlude la nota.

