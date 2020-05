Intesa Sanpaolo Vita assume il controllo di RBM Assicurazione Salute

Intesa Sanpaolo Vita acquisisce il controllo di RBM Assicurazione Salute, la più grande Compagnia specializzata nell’assicurazione sanitaria per raccolta premi, e punta alla leadership nel settore della sanità integrativa

Intesa Sanpaolo Vita, nei giorni scorsi, ha assunto il controllo di RBM Assicurazione Salute, acquistando direttamente per cassa dal Gruppo RBHold della famiglia Favaretto, il 50% +1 azione al prezzo di 325 milioni di euro. È stato altresì confermato il piano di incremento della partecipazione fino al 100% del capitale, in modo progressivo dal 2026 al 2029, che avverrà ad un prezzo di acquisto determinato in base al raggiungimento di obiettivi di crescita prestabiliti, secondo una formula mista patrimoniale e reddituale.



Con questa operazione - autorizzata dall’IVASS lo scorso 16 aprile - il Gruppo Intesa Sanpaolo rafforza significativamente il proprio posizionamento nel business Salute, cresciuto in Italia del 9,3% 2 nel periodo 2015-19 e con ulteriori prospettive di espansione per i prossimi anni.



La nuova Compagnia, che prenderà il nome di “Intesa Sanpaolo RBM Salute” 3, vede la conferma di Marco Vecchietti nel ruolo di Amministratore Delegato e Direttore Generale della prima Compagnia assicurativa nel ramo malattia con 577 milioni di premi e una quota di mercato del 18,0%4. Nella classifica dei gruppi assicurativi, Intesa Sanpaolo Vita risulta ora il secondo operatore in Italia, con 690 milioni di euro di premi ed una quota di mercato del 21,5% 5.



Intesa Sanpaolo RBM Salute si rivolgerà sia alla clientela tradizionale di RBM Assicurazione Salute (fondi sanitari, aziende ed enti pubblici), sia alla clientela retail ed imprese di Intesa Sanpaolo.