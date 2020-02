Intesa sforna Xme Banks: l'app per controllare tutti i conti e le carte

Da oggi Intesa Sanpaolo mette a disposizione dei propri clienti Xme Banks, l'aggregatore finanziario che permette di collegare i conti e le carte di qualsiasi banca all'interno del sito e dell'app Intesa Sanpaolo. Grazie all'applicativo non sara' piu' necessario usare le applicazioni o i portali dei diversi istituti per vedere le informazioni dei conti correnti e delle carte di credito, ma, come spiega una nota, "i clienti private e retail di Intesa Sanpaolo potranno gestire tutti i propri rapporti bancari - anche quelli con altre banche - semplicemente entrando nell'App Mobile di Intesa Sanpaolo, o nell'Home Banking del Gruppo, per controllare la disponibilita', monitorare le categorie di spesa e gestire le proprie finanze". Ad oggi, Xme Banks consente l'accesso a 20 banche e ha l'obiettivo di collegarne oltre 100 entro la fine dell'anno.