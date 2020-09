Investindustrial e Black Diamond, siglato l’accordo per acquistare Hexion Psr

Investindustrial VII L.P. e Black Diamond Capital Management ("Investindustrial" e "Black Diamond") hanno annunciato oggi 28 settembre di aver siglato un accordo paritetico (50/50) per l'acquisto, tramite una società indirettamente detenuta, di Hexion PSR ("Hexion PSR" o "La Società"), una divisione di Hexion Inc. ("Hexion"), società operante a livello globale nel settore della chimica.

Hexion PSR è attiva su scala globale nella produzione di resine fenoliche speciali, composti per stampaggio termoindurenti ingegnerizzati e formaldeide, e vanta un forte posizionamento sia in Europa che in Nord America. Il corrispettivo dell’operazione è pari a 425 milioni di dollari, costituito da c. 335 milioni di dollari pagati al closing e inclusivi di alcune passività assunte dal compratore e da proventi futuri basati sulla performance della società per la restante.

Ci si aspetta che il perfezionamento dell’operazione avvenga nel corso del primo trimestre del 2021. Hexion PSR ha registrato complessivamente ricavi per circa 530 milioni di dollari neidodici mesi chiusi al 30 giugno 2020. Forti anche della proficua esperienza maturata nell’ambito dell’operazione di aggregazione Polynt-Reichhold, Investindustrial e Black Diamond rappresentano i partner ideali per supportare Hexion PSR in questa nuova fase di crescita come società indipendente.

Hexion PSR è un player di rilievo nel settore delle resine fenoliche, vantando una presenza significativa in Europa, un forte posizionamento commerciale e un footprint ben diversificato dal punto di vista geografico, oltre ad una posizione di leadership in quasi tutte le categorie in cui opera. La società conta 11 stabilimenti produttivi e una rete globale che include 3 centri di ricerca e sviluppo e 4 laboratori dedicati allo sviluppo di nuove applicazioni in stretta collaborazione con i clienti.

Hexion PSR è una società particolarmente attenta alle dinamiche di HSE ed opera con i più elevati standard di sicurezza, rappresentando un punto di riferimento in materia per i clienti. Black Diamond e Investindustrial hanno commentato: "Siamo lieti di acquisire questi asset strategici che vantano marchi storici e riconosciuti globalmente, tra cui Bakelite®, Durite™, Cellobond™ e Resonance™, nonché impianti produttivi di qualità, supportati da piattaforme di R&D e assistenza tecnica di primo ordine.

Black Diamond e Investindustrial hanno collaborato con successo in passato grazie all’investimento in PolyntReichhold e siamo entusiasti di lavorare di nuovo insieme, portando anche la nostra precedente esperienza nel settore delle resine poliestere". Black Diamond Fondata nel 1995, Black Diamond è una delle principali società di investimento con oltre 8 miliardi di dollari di asset in gestione attraverso piattaforme complementari di private equity e credito che operano dagli uffici di Greenwich, CT e Londra.