Investindustrial, Bonomi vende la propria quota nel gruppo Polynt-Reichhold

Investindustrial ha venduto la sua partecipazione in Specialty Chemicals International Limited, una holding del gruppo Polynt-Reichhold. La partecipazione, detenuta indirettamente da Global Chemicals S.a' r.l. - una controllata di investimento a gestione indipendente di Investindustrial V L.P - sara' ceduta alla stessa Polynt-Reichhold. Black Diamond e Investindustrial, spiega una nota, sono diventati partner nella Societa' dopo la fusione di Polynt e Reichhold nel maggio 2017, che ha portato alla creazione di nuovo gruppo leader nel campo delle resine poliestere e materiali compositi. Gli anni successivi alla fusione sono stati contraddistinti da performance in costante miglioramento.

L'acquisizione da parte della Societa' delle azioni di Investindustrial, unitamente al rifinanziamento del debito esistente, avverra' grazie a circa 1,3 miliardi di euro di nuove linee di debito senior garantite e non garantite. Le affiliate di JP Morgan e alcuni fondi gestiti dalle affiliate di Apollo Capital Management LP, hanno sottoscritto un impegno per il rifinanziamento del debito e i fondi gestiti da Black Diamond Capital Management ("Black Diamond"), uno degli attuali azionisti della Societa', hanno sottoscritto un impegno per fornire equity.

A seguito del perfezionamento dell'Operazione, Black Diamond diventera' l'azionista di controllo della Societa'. L'Operazione dovrebbe concludersi entro sei mesi, dopo l'ottenimento di tutte le necessarie approvazioni regolamentari. Il valore della transazione la colloca tra le principali operazioni europee di vendita effettuate quest'anno. Morgan Stanley & Co. International plc agisce in qualita' di advisor finanziario esclusivo della Societa' e Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP in qualita' di advisor legale della Societa', Slaughter and May e Chiomenti Studio Legale in qualita' di advisor legali di Global Chemicals. Morgan Lewis agisce come consulente legale di Black Diamond.