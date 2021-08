Investindustrial, la partecipata Benvic acquisisce l’americana Chemres

Il gruppo chimico francese Benvic, partecipato da Investindustrial, ha acquisito Chemres, azienda statunitense leader nella fornitura di polimeri, composti personalizzati e soluzioni per una varieta' di settori, tra cui quello medico, del packaging e dei cavi. Basata a Princeton (New Jersey) e con sedi operative a Chesapeake (Virginia), informa una nota, Chemres e' specializzata nell'attivita' di compounding, con un forte posizionamento nel mercato statunitense delle lenti a contatto e vanta relazioni di lungo termine con i clienti nei settori di riferimento in cui opera. L'acquisizione di Chemres rappresenta la nona acquisizione dopo l'ingresso di lnvestindustrial nel capitale di Benvic nel 2018.

In Italia, in particolare, Benvic ha portato a termine 5 operazioni tra cui l'acquisizione, avvenuta nel 2019, di Modenplast Medical, specializzatoanella produzione di formulazioni, tubi e tubolari per uso medicale con sede a Modena. Nel 2020 e' stata acquisita Luc & Bel, produttore italiano specializzato nella progettazione e realizzazione di componenti per dispositivi medici, alla quale nel 2021 sono seguite le attivita' selezionate di compounding TPE e PP da Celanese, che coprono i segmenti Infill (per erba sintetica), Appliance PP, in particolare per elettrodomestici, e Footwear in Europa.