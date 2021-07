Investindustrial vende la quota in Lifebrain a Cerba HealthCare

Global Healthcare Services (Investindustrial), una società di investimento a gestione indipendente di Investindustrial VI, ha raggiunto un accordo per la vendita della sua intera quota in Lifebrain a Cerba HealthCare player leader nella diagnostica ambulatoriale. La chiusura dell'operazione è prevista per il quarto trimestre 2021 ed è soggetta alla consueta approvazione da parte dell'Antitrust. Grazie alla forte esperienza in ambito Healthcare, M&A e alla consolidata presenza in Italia, Investindustrial ha affiancato con successo la società nel suo percorso per diventare un operatore leader a livello nazionale nella medicina di laboratorio, consolidando cosi' un settore altamente frammentato.

Dall'ingresso di Investindustrial nel capitale, Lifebrain ha infatti completato 70 acquisizioni ad alto valore aggiunto, diversificando il business con l'ingresso nei settori in rapida crescita dei test ambientali e alimentari. Fondata nel 2013 dal prof. Michael Havel e Bernhard Auer, l'azienda è cresciuta fino a diventare il piu' grande player italiano per numero di centri nel settore delle analisi di laboratorio cliniche, servendo sia il settore privato che quello pubblico e rivolgendosi a clienti B2C (singoli pazienti) e B2B (ospedali o altri soggetti).

Il focus sulla diagnostica di laboratorio (rispetto ad altri servizi come la medicina del lavoro) ha permesso alla società di massimizzare l'efficienza operativa e le sinergie generate dalla campagna di acquisizioni mirate ad alto valore aggiunto. Con oltre 200 milioni di euro di fatturato, Lifebrain opera attualmente con circa 360 laboratori e centri prelievi in Italia, eseguendo 27 milioni di test all'anno, e conta oltre 2.000 dipendenti, più che raddoppiati (+1.100 dipendenti) da quando Investindustrial ha investito nella società nel 2018. Lifebrain ha dimostrato di essere in grado di rispondere rapidamente alla pandemia da COVID-19, fornendo test di screening alla popolazione italiana.

