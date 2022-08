Ita Airways, colpo di scena: il Tesoro preferisce Certares a Msc-Lufthansa

Ita Airways, sorpasso al fotofinish di Certares: la svolta

Clamoroso "cambio di rotta" sulla vendita di Ita Airways, a sorpresa il Tesoro ha scelto il fondo Certares al posto della cordata Msc-Lufthansa, nonostante una parte degli advisor fosse propensa a indicare il colosso del cargo e il gigante tedesco. Secondo il Mef - si legge sul Messaggero - l'offerta migliore viene dal fondo Usa ed è stata quindi Certares la scelta indicata a Palazzo Chigi. Si tratta di un ribaltone rispetto alle indicazioni degli ultimi giorni che davano per favorito, su indicazione di una parte degli advisor, il tandem Msc-Lufthansa, che si erano fatti avanti per primi per acquistare il vettore, mettendo a punto un piano a vasto raggio con sinergie nel trasporto merci e passeggeri.

Adesso - prosegue il Messaggero - spetterà al presidente Mario Draghi avviare, come assicurato a fine luglio, la trattativa in esclusiva. Va detto che la partenza del negoziato non significa che l'operazione sia conclusa. Spetterà infatti al nuovo esecutivo, dopo il disco verde dell'Antitrust Ue, mettere il timbro finale o ribaltare il processo decisionale. Sia come sia, a far propendere la lancetta verso Certares sarebbero state le garanzie sul fronte della governance. Rispetto a Msc-Lufthansa, Certares ha offerto circa 600 milioni per una quota vicina al 56 per cento, lasciando il 44 per cento nelle mani del Mef, che avrebbe così due posti sui cinque del futuro cda di Ita privatizzata.

Il comunicato ufficiale

Il Ministero dell’economia e delle finanze comunica che, ad esito della procedura disciplinata dal DPCM 11 febbraio 2022 e finalizzata alla cessione del controllo di ITA S.p.A., sarà oggi avviato un negoziato in esclusiva con il consorzio formato da Certares Management LLC, Delta Airlines Inc. e Air France-KLM S.A., la cui offerta è stata ritenuta maggiormente rispondente agli obiettivi fissati dal DPCM. Alla conclusione del negoziato in esclusiva, si procederà alla sottoscrizione di accordi vincolanti solo in presenza di contenuti pienamente soddisfacenti per l’azionista pubblico.