Ita Airways, Lufthansa interessata al 40% della società. Superati i francesi

Ita Airways, Lufthansa vicina all'ingresso in società: offerta per il 40%

Ita Airways avrà presto un nuovo partner industriale. Deciso passo in avanti nelle trattative per l'ingresso dei tedeschi di Lufthansa. I vertici di Ita - si legge sul Messaggero - devono scegliere in fretta, prima dell'inizio della stagione estiva, l'alleato per disegnare il proprio futuro nei cieli. O comunque mettere le basi per il prossimo anno quando, si presume pandemia alle spalle, il mercato del trasporto aereo ripartirà di slancio. In questi mesi è stata soprattutto Lufthansa a lavorare sottotraccia, superando di slancio i corteggiamenti di Air France su mandato di Delta Airlines.

Circola un dossier - prosegue il Messaggero - in cui la compagnia tedesca immagina i futuri scenari di collaborazione. E tra questi, oltre alle intese commerciali, è previsto l'ingresso nel capitale con una quota tra il 15 e il 40%, lo sviluppo di Fiumicino come nuovo hub e l'integrazione degli acquisti per sviluppare al massimo le sinergie. Ma l'obiettivo principale, in vista della ripartenza, è assestare alla concorrenza europea un duro colpo, sfruttando la carta Ita. Ai tedeschi piace il nuovo corso della compagnia italiana che punta su aerei green, discontinuità con il passato, servizi di qualità e che può vantare conti in ordine in un mercato, quello italiano, che fa gola a molti.

LEGGI ANCHE

Omicidio Varese, "Una merendina e l'ho fatto sedere. Poi un colpo secco"

Decreto Covid, obbligo di vaccinazione per gli over 50 fino al 15 giugno