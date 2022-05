Ita: ancora guerra nei cieli, in campo una cordata tra i fondi Usa contro Msc

Ita: Certares aveva inviato una manifestazone d'interesse offrendo una partnership commerciale di Air France e Delta Air Lines

Non s'arresta la guerra dei cieli sopra Ita, la compagnia aerea nata dalle ceneri di Alitalia, che si appresta a concludere il processo di privatizzazione, gestito dal ministero dell'Economia, azionista unico, e dalla squadra degli advisor. In campo per l'acquisto della maggioranza delle quote, oltre alla proposta del gruppo marittimo Msc e del colosso dei cieli Lufthansa, c'è anche Certares, che, secondo indiscrezioni stampa, starebbe valutando ulteriori nuove mosse.

Il fondo americano avrebbe infatti tentato una cordata con Indigo Partners, realtà che investe nelle compagnie aeree low cost come Wizz Air. A rivelarlo è il Corriere Sera che spiega di averlo appreso da tre diverse fonti a conoscenza del dossier. Il processo di privatizzazione, gestito dal ministero dell'Economia e dalla squadra degli advisor, vive infatti ore delicate, anche a livello politico: la cessione della compagnia aerea nata dalla ceneri di Alitalia è destinata a cambiare gli equilibri in alta quota nel continente.

Alcune settimane fa, sottolinea ancora il CorSera, Certares ha inviato a Roma una manifestazione d'interesse per rilevare Ita offrendo la partnership commerciale di Air France e Delta Air Lines. Secondo i tecnici del Tesoro è una proposta più debole di quella di Msc e Lufthansa sotto ogni profilo, sia finanziario che industriale.