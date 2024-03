Ita-Lufthansa, arriva l'avvertimento da Bruxelles: "Possibile veto dall'Ue"

Fusione tra Ita Airways e Lufthansa:

L'Antitrust europeo trasmetterà la prossima settimana un avvertimento riguardo la fusione tra Ita Airways e Lufthansa, dettagliando le potenziali problematiche sui mercati nazionali, internazionali e intercontinentali. Come riportato dal Corriere della Sera, attualmente, né Ita, né il Ministero dell'Economia, né Lufthansa hanno commentato la situazione, e nemmeno Bruxelles ha emesso dichiarazioni in merito. I soggetti coinvolti verranno avvisati sul rischio di un veto da parte della Commissione europea.

Tuttavia, gli esperti dell'Unione Europea stanno ultimando lo "statement of objections" da inviare al Ministero dell'Economia italiano e alla compagnai tedesca. Contestualmente, si stanno valutando alcune soluzioni per evitare eventuali ostacoli da parte della Commissione europea, come la cessione degli slot ad altre compagnie aeree. L'Antitrust dell'UE ha tempo fino al 6 giugno per deliberare sulla transazione.

Sul dossier si è espressa la commissaria europea per la Concorrenza, Margrethe Vestager. "Credo sia importante far sì che il processo faccia il suo corso, perché è complesso e con molti dati in ballo", ha detto a RaiNews24. "Siamo nella fase in cui abbiamo fatto una analisi molto dettagliata per capire se ci sono delle sovrapposizioni tra le due compagnie sulle rotte, se entrambe le compagnie volano sulle stesse rotte una dovrebbe chiuderle e quindi i prezzi aumenterebbero — ha proseguito —. Quindi stiamo aspettando di trovare una soluzione a questo problema, sia da parte di Ita sia da Lufthansa, in modo che ci possa essere questa fusione, i clienti possano avere prezzi accessibili e avere rotte allettanti".