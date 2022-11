Ita, Lufthansa torna in corsa: "Interessati a una vera privatizzazione"

Ita, Msc-Lufthansa possono ripresentare la loro proposta

Si riapre il dossier Ita. E torna in discussione il futuro dell'ex compagnia di bandiera. All'indomani della decisione del Mef, che non ha rinnovato l'esclusiva alla cordata, composta dall'aviolinea francese assieme a Delta e al fondo Certares, Air France-Klm fa sapere che "sta riesaminando le sue opzioni riguardo al mercato aereo italiano". Un portavoce della società ha dichiarato a Bloomberg che è in attesa di "ulteriori informazioni dallo Stato italiano". A sua volta "il gruppo Lufthansa rimane interessato al mercato italiano. Stiamo monitorando il processo di vendita di Ita. Rimaniamo inoltre interessati a una vera e propria privatizzazione della compagnia aerea", ha confermato il portavoce della società tedesca interpellato all'Adnkronos.

Torna quindi in discussione il futuro di Ita Airways e in primo piano l'offerta di Msc e Lufthansa. Il colosso del mare guidato da Gianluigi Aponte e quello dei cieli tedesco avevano già presentato un'offerta per rilevare la maggioranza dell'ex compagnia di bandiera. Offerta bloccata però dal Mef, azionista unico di Ita. Il 31 agosto scorso infatti il Tesoro aveva avviato una trattativa in esclusiva con il fondo statunitense Certares, in cordata con Air France-Klm e Delta, giudicando più appetibile la proposta. La decisione fu fortemente criticata da Giorgia Meloni, attuale presidente del Consiglio, allora all'opposizione. Ora arriva la scelta in discontinuità: il Tesoro non ha prolungato la trattativa con il fondo statunitense, e il neo ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in una breve nota ha spiegato ieri che "proseguono le interlocuzioni per la definizione di un accordo di cessione del controllo di Ita".

Certares intanto, riferisce sempre l'Adnkronos, "continua a lavorare giorno per giorno nell'analisi della ingente mole di informazioni per arrivare in tempi rapidi ad una offerta vincolante e definitiva. Dopo quelle del 28 settembre e del 14 ottobre scorso, nei prossimi giorni si dovrebbe riunire una terza expert session che dovrebbe continuare ad affrontare i temi finanziari e operativi: conti, network e flotta. Intanto l'11 ottobre scorso si era svolto anche un incontro interlocutorio e conoscitivo tra i sindacati e i rappresentanti del fondo Usa Certares. Il 30 settembre scorso Certares aveva incontrato anche i vertici di Aeroporti di Roma".