Italia, chi nasce povero resta tale. Peggio di noi in Ue solo Bulgaria e Romania. Molto male nell'ascensore sociale

Eurostat, in Italia chi nasce povero resta povero. Dati allarmanti sull'ascensore sociale confrontato con la media dei Paesi Ue

Dall'Eurostat non arrivano buone notizie per l'Italia, il nostro Paese a livello europeo è in fondo alla classifica su un particolare aspetto: l'ascensore sociale. Peggio di noi fanno solo Bulgaria e Romania nella graduatoria dei Paesi che registrano adulti tra 25 e 59 anni nel bisogno come quando avevano 14 anni: il 20% nella media Ue, il 48% a Sofia, il 42% a Bucarest, il 34% a Roma dal 31% del pre-Covid. Poveri da bambini e ragazzi. Poveri da grandi, come genitori o coppie. La povertà in Italia - riporta La Repubblica - non solo è al suo massimo storico: 5,7 milioni di persone, di cui 1,3 milioni di minori. Ma persiste tra le generazioni. Si eredita, meglio e più dei patrimoni. Il riscatto sociale non si innesca dalle nostre parti. Tante le cause. L’abbandono precoce degli studi. Il lavoro intermittente, mal retribuito, in settori a basso valore aggiunto come servizi e commercio. La nascita di uno o più figli. L’affitto di casa. La nazionalità straniera.

Lo racconta, da anni Istat, lo testimonia ogni giorno la Caritas. Lo ripete adesso anche Eurostat. I numeri, relativi al 2023, non devono sorprendere. Specie se messi a specchio con gli altri, sempre di Eurostat, sull’Italia ultima per occupazione di diplomati e laureati (67 contro 83%), i più protetti dal rischio povertà. Se fanno fatica loro, figuriamoci i meno istruiti.

Povertà in Italia, il 72% dei beneficiari del Rdc non aveva finito le medie

Non a caso il 72% dei beneficiari del vecchio Reddito di cittadinanza non aveva neanche il diploma di scuola media. Il 34% dei poveri adulti italiani - sostiene Eurostat e lo riporta La Repubblica - lo erano anche da adolescenti, dunque. Solo il 14,4% ha peggiorato la propria condizione, dopo un’infanzia tranquilla. In Spagna queste due percentuali sono 23 e 16,6. Peggio in Grecia (26 e 15). Solo in Danimarca si equivalgono, anzi i poveri solo da adulti sono poco sopra agli altri. In Francia siamo a 14,4 e 12,4.