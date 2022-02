Italia Indipendent Group, Pontello è il nuovo responsabile creativo

Matteo Pontello arriva in casa Elkann: è il nuovo responsabile creativo di Italia Indipendent Group

Italia Independent Group ha annunciato l’ingresso di Matteo Pontello come nuovo responsabile creativo dell’azienda. Il designer, che lavorerà insieme al direttore creativo Lapo Elkann, avrà il compito di coordinare l’intero sviluppo delle collezioni dei due marchi di proprietà, Italia Independent e Laps Collection e anche quella dei due brand in licenza, Hublot Eyewear e CR7 Eyewear.

Pontello ha maturato esperienza nell’eyewear lavorando per importanti brand del lusso tra cui Marcolin, Safilo, Thelios, Kering e Ngg. Inoltre, ha curato il design degli occhiali di grandi brand quali Celine e Bottega Veneta, Off-White e Palm Angels.

“Sono molto orgoglioso di avere a bordo un professionista come Matteo Pontello, la sua entrata arricchisce in modo incredibile le competenze della nostra squadra. Il suo know how nel mondo dell’occhialeria di lusso ed in quella più mainstream si sposa perfettamente con la nostra realtà; da lui mi aspetto un twist importante sulle prossime collezioni”, dichiara Marco Cordeddu, AD di Italia Independent Group.

