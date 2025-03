Italo, Aponte fa felici i soci: boom di dividendi da quando è arrivato l'armatore di Msc. Le cifre monstre

Italo, Aponte e i suoi soci di minoranza festeggiano in treno: i dividendi boom del 2024

Gianluigi Aponte e i suoi soci di minoranza “festeggiano” in treno. La lettura del bilancio del 2024 di Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori (“Italo”) nell’anno in cui da aprile la lussemburghese Investment Holding Limited del gruppo Msc del noto armatore è entrata come primo socio con il 49,2%, rivela infatti che i soci si sono distribuiti proprio nel 2024 un “dividendone” di 161,2 milioni di euro tratto dalle riserve.

La lettura dell’esercizio consolidato fornisce anche altri numeri come la significativa crescita anno su anno dei ricavi perché il fatturato è salito da 862,7 a 911 milioni anche se l’incremento dei costi ha compresso i margini reddituali così che ebitda e ebit sono diminuiti anno su anno, rispettivamente, da 308,4 a 288 milioni e da 218 a 155 milioni per portare fino a un utile netto arretrato da 158 a 107,8 milioni.

L’operatore privato ferroviario e su gomma di cui è presidente Luca Cordero di Montezemolo e che vede Gianbattista La Rocca come amministratore delegato, ha garantito su rotaia 118 servizi al giorno, collegando 54 città e 62 stazioni, a cui si sono aggiunti i servizi treno+bus grazie ai 100 Itabus in flotta e 30 servizi intermodali. Il capitale investito netto è di 2,3 miliardi e la posizione finanziari netta è a debito per circa un miliardo. Va segnalato che qualche settimana fa approvando il bilancio ordinario chiuso con un utile di 114 milioni in crescita dai 106 milioni del precedente esercizio, i soci hanno deciso di mandare l’intero profitto a riserva. E ciò lascia pensare che a breve sarà distribuito un altro “cedolone”.