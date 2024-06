Itatel, gara Rai per il trasporto avanzato dei segnali audio e video su Ip

Valore appalto da 5 milioni di euro

Italtel, multinazionale dell’Information & Communication Technology, si è aggiudicata la gara indetta da Rai, concessionaria in esclusiva del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in Italia e una delle più grandi aziende di comunicazione d'Europa, per l’innovazione dell’infrastruttura di trasporto dei segnali audio e video digitali su protocollo IP, nell’ambito dell’innovazione delle tecnologie attualmente in essere nei sistemi di produzione televisiva. Il valore dell’appalto è di circa 5 milioni di euro.

Negli ultimi anni, il settore dei broadcaster televisivi si è evoluto per rispondere alla crescente complessità del mondo dei media e offrire contenuti in formati adatti alle diverse piattaforme e audience. Per sostenere l’utilizzo sempre più massivo delle infrastrutture per le nuove produzioni, l’industria televisiva sta passando alla tecnologia IP che garantisce maggiore scalabilità e che è in grado di espandere celermente su ampia scala geografica e di adeguarsi alle nuove esigenze del mercato.

“Siamo particolarmente soddisfatti di esserci aggiudicati questo bando di gara, per continuare ad offrire la nostra professionalità a Rai e sostenere il suo cammino di trasformazione in una azienda sempre più focalizzata sui media digitali”, dice Giovanni Salerno, Head of Private & Public Sector Business Unit di Italtel.

Nell’ambito dell’accordo quadro, Italtel fornirà a Rai: apparati hardware e software per le infrastrutture di rete che trasportano i segnali audio e video su IP; servizi professionali che vanno dalla progettazione e implementazione delle architetture di rete alla formazione del personale tecnico; attività di manutenzione, help desk e assistenza tecnica sulle soluzioni fornite.