Iveco, calano i ricavi ma fa comunque meglio di Stellantis: confermati gli obiettivi finanziari per il 2024

Iveco: ricavi in calo a 3,4 mld e utile a 102 mln nel terzo trimestre

Nel terzo trimestre i ricavi consolidati del gruppo Iveco sono stati pari a 3,446 miliardi di euro, in calo rispetto ai 3,71 del terzo trimestre 2023. Anche l'utile netto è in calo, a 102 milioni, pari a -4% rispetto allo stesso periodo del 2023, mentre l’utile netto adjusted è stato pari a 106 milioni di euro, un aumento di 10 milioni di euro rispetto al terzo trimestre 2023.

L’Ebit adjusted è stato pari a 206 milioni di euro, rispetto ai 224 milioni di euro del terzo trimestre dello scorso anno. Il risultato diluito per azione adjusted è stato pari a 0,39 euro, un aumento di 0,07 euro rispetto al terzo trimestre 2023. "Stiamo procedendo a ritmo sostenuto per conseguire risultati solidi nel 2024, nonostante le incertezze macroeconomiche nel breve termine, e stiamo preparando il gruppo ad affrontare con tutta forza il 2025 e oltre", si legge nella nota di Iveco. Tutti i fondamentali della guidance per il 2024 vengono confermati. Nel frattempo in Borsa Stellantis segna un +2,44% mentre Iveco balza dell’8,10% dopo i conti.