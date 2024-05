Jakala, nuovo traguardo in Francia: acquista la maggioranza di ClaraVista

Jakala annuncia l’acquisizione di una quota di maggioranza di ClaraVista

Jakala ha acquisito una quota di maggioranza della francese ClaraVista, società con sedi a Parigi e Singapore.

"L'annuncio segna un ulteriore passo avanti nel percorso di espansione internazionale di Jakala, potenza europea nella trasformazione dei dati guidata dall'Intelligenza Artificiale", si legge in una nota della società che ha chiuso il 2023 con ricavi in crescita a 520 milioni di euro.

Fondata nel 2002, ClaraVista è una società di consulenza che accelera la trasformazione digitale dei suoi clienti attraverso l'ottimizzazione dei dati. ClaraVista entrerà a far parte della divisione francese di Jakala, nata un anno fa. Dopo l'integrazione, avvenuta nel giugno 2023, di FFW, società con sede in Danimarca e una presenza significativa in Germania, Stati Uniti e Francia, Jakala, viene fatto sapere, punta a diventare un punto di riferimento globale estendendo il suo impatto oltre i confini nazionali.

"Attraverso l'acquisizione di ClaraVista, Jakala consolida la sua specializzazione e le sue competenze nell'ottimizzazione dei dati, migliorando l'originalità delle proprie proposte per clienti e prospect. Questa operazione, insieme alle altre recenti acquisizioni, contribuisce a consolidare la posizione di Jakala nel contesto internazionale e rafforza la nostra determinazione a proseguire lungo questa traiettoria di successo", ha detto il global ceo Stefano Pedron.