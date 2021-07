Just Eat punta sull'Italia: 6.000 assunzioni, aperte ancora 1.000 posizioni

Uno dei leader del mercato della consegna di cibo a domicilio punta sempre di più sull’Italia e a oggi conta oltre 6.000 rider assunti, inquadrati come lavoratori subordinati nel CCNL del settore Logistica, Trasporto, Merci e Spedizioni. E le candidature sono ancora aperte per la ricerca di oltre 1.000 rider. L’azienda che fa parte di Just Eat Takeaway.com, fa sapere la nota, ha infatti completato, in 23 città italiane, l’implementazione del modello di assunzione per il business del delivery per i ristoranti che non hanno il servizio di delivery proprietario.

Un settore che, stando ai dati, è in continua evoluzione: nel 2021 l'incremento è stato del 56%, superando gli 1,4 miliardi di euro di valore del mercato. Ordinare cibo a domicilio è ormai un’abitudine consolidata per i consumatori e una leva di business essenziale per i ristoranti. I dati dell’Osservatorio Just Eat mostrano infatti un aumento del 40% dei ristoranti che hanno attivato il servizio e un incremento dell’80% degli ordini via app da parte dei clienti.