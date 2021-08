Juve, casse vuote: da Exor assegno da 75 mln. Aumento da 400 mln. CR7 pesa 310

Dal momento della nomina di Maurizio Arrivabene a nuovo amministratore delegato della Juventus si era saputo subito che sarebbero serviti parecchi soldi per sanare una situazione compromessa in buona parte dal Covid, ma anche dal costante incremento del monte ingaggi senza che questo si traducesse in vittorie di prestigio a livello continentale.





Da questo punto di vista, l’avvento di Cristiano Ronaldo è stato un vero e proprio terremoto nei conti della Juventus: 31 milioni di euro netti, quasi il doppio da sborsare per la Vecchia Signora. Per la precisione, ogni annualità del fenomeno portoghese costa 54,24 milioni. Più 105 milioni pagati al Real Madrid. Sono oltre 310 milioni di euro, che sarebbero stati alla base del divorzio tra l’allora amministratore delegato Giuseppe Marotta e la Juventus.

Guarda caso, sono 400 i milioni di aumento di capitale (il secondo in due anni) che la società della famiglia Agnelli dovrà mettere sul piatto. Non tutta “colpa” di Ronaldo, ci mancherebbe, ma certo il suo peso si fa sentire. Fin qui nessuna particolare sorpresa. Il 29 ottobre l’assemblea degli azionisti sancirà le esigenze di bilancio e l’adesione all’offerta.





Ma c’è un piccolo dettaglio che non è sfuggito: Exor già nei prossimi giorni, dunque con due mesi almeno di anticipo, verserà un acconto di 75 milioni rispetto al pro-quota che dovrebbe toccarle, cioè circa 255 milioni. La nota emessa dalla società parla di un’operazione necessaria “al fine di rafforzare la struttura patrimoniale e finanziaria della società nelle more dell’esecuzione dell’aumento di capitale”. Ma è naturale che non possa essere soltanto così. Per chiedere una sorta di anticipo alla proprietà è perché le casse hanno bisogno rapidamente di un’iniezione di liquidità.

