Kairos, anche Anima si fa avanti per l'acquisto con Julius Baer

Anima vuole comprare Kairos

Anima si presenta nuovamente come acquirente di Kairos, dopo l'insuccesso della precedente incursione a Zurigo. La società italiana di gestione del risparmio, capeggiata dal CEO Alessandro Melzi d'Eril, avrebbe formulato un'offerta d'acquisto nei confronti di Julius Baer, istituto finanziario svizzero specializzato nella gestione patrimoniale per clientela privata. Va sottolineato che Julius Baer detiene il controllo di Kairos dal 2018. La notizia è riportata da Il Giornale. La proposta avanzata da Anima riguarda l'intero capitale di Kairos ed è supportata dai soci-manager, i quali detengono il 30% della società di gestione degli asset. Tra questi soci-manager figurano il co-fondatore e responsabile degli investimenti, Guido Brera, il capo del settore reddito fisso, Rocco Bove, il responsabile dell'azionario italiano, Massimo Trabattoni, l'amministratore delegato Alberto Castelli e la sales director Caterina Giuggioli.

La risposta della società di gestione patrimoniale svizzera è attesa a breve, poiché presenterà i risultati trimestrali nel corso della prossima settimana. Kairos, fondata in Italia nel 1999 come gestore di asset indipendente e alternativo rispetto ai grandi player del settore, gestiva circa 5 miliardi di masse a giugno di quest'anno. Con questa proposta, Anima rafforza la sua volontà di crescere come punto di aggregazione nel settore del risparmio gestito in Italia. Un sostegno significativo proviene da azionisti italiani, quali Banco Bpm, Poste, Fsi e Caltagirone, che detengono oltre il 40% del capitale e condividono le ambizioni della società. Se l'acquisizione di Kairos andrà a buon fine, seguirà quella di Castello a fine febbraio, una società di gestione del risparmio focalizzata sul settore immobiliare e importante tassello per l'espansione negli investimenti alternativi. Anima dispone di risorse considerevoli, con il CEO Melzi d'Eril che stima una potenza di fuoco pari a mezzo miliardo di euro. Attualmente, Anima gestisce già 182 miliardi di masse. Nel caso di un esito positivo, Kairos tornerà sotto il controllo italiano, dopo essere stato gestito da Julius Baer per oltre cinque anni.