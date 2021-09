Kenzo punta su Nigo: è il nuovo designer

Lvmh affida la direzione artistica di Kenzo al designer Guru Nigo, fondatore del marchio streetwear A Bathing Ape. Lo stilista subentrerà nella nuovca posizione dal 20 settembre mentre il debutto in passerella, si legge su Wwd, è in programma per gennaio 2022 a Parigi. Il creativo giapponese sarà affiancato dal nuovo Ceo Sylvain Blanc, che si insedierà il 18 ottobre al posto di Sylvie Colin.

In una nota il creativo subentrato allo stilista portoghese Felipe Oliveira Baptista, cita Kenzo Takada: “Sono orgoglioso di essere stato nominato direttore artistico di Kenzo - si legge su Pambianco News.- Sono nato nell’anno in cui Kenzo Takada ha aperto il suo primo negozio a Parigi. Ci siamo laureati nella stessa scuola di moda a Tokyo. Nel 1993, anno in cui Kenzo è entrato a far parte del gruppo Lvmh, ho iniziato la mia carriera nella moda. L’approccio di Kenzo San alla creazione di capi originali passava attraverso la comprensione di diverse culture. Questa é l’essenza anche della mia personale filosofia creativa. Accogliere l’eredità del lavoro di Kenzo San per creare un nuovo Kenzo è per me la sfida più grande della mia carriera trentennale, sfida che intendo vincere insieme con il mio team. Infine vorrei ringraziare Bernard Arnaud e Sidney Toledano per avermi concesso questa fantastica opportunità”.

Kenzo Takada è deceduto a causa del covid lo scorso ottobre a 81 anni presso l’American Hospital parigino di Neuilly-sur-Seine.