Kkr, i fondatori Kravis e Roberts lasciano i ruoli operativi

Henry Kravis e George Roberts, pionieri del fondo di private equity Kkr, stanno per lasciare i loro ruoli operativi di manager. L'annuncio è arrivato con una nota della stessa Kkr secondo cui Kravis e Roberts manterranno il ruolo di co-presidenti esecutivi del consiglio. Insieme alle modifiche di governance, Kkr ha annunciato che entro cinque anni passerà a un sistema di voto capitario. "Non potremmo essere più orgogliosi di ciò che abbiamo costruito per supportare le aziende e servire i nostri clienti negli ultimi quattro decenni e mezzo", hanno affermato Kravis e Roberts nella nota.

"Kkr & Co Inc ha dichiarato di aver elevato i suoi co-presidenti Scott Nuttall e Joseph Bae a co-amministratore delegato, succedendo ai co-fondatori miliardari della storica società di private equity Henry Kravis e George Roberts", scrive l'agenzia di stampa britannica Reuters. "Le azioni di Kkr sono triplicate di valore e il suo patrimonio in gestione e gli utili distribuibili sono raddoppiati da quando Bae e Nuttall sono diventati ufficialmente i principali luogotenenti di Kravis e Roberts quattro anni fa", ha affermato Kkr.

Tuttavia, Nuttall e Bae affrontano una sfida ad alto rischio nel replicare il rapporto di lavoro di successo dei due cugini che hanno avviato Kkr 45 anni fa. Dall'avere i loro nomi come parte dell'acronimo di Krr alla promozione di una cultura unita della lealtà a Wall Street della vecchia scuola, Kravis e Roberts hanno mantenuto una stretta presa sull'azienda e hanno contribuito a plasmare l'industria del leveraged buyout.

La mossa lascia il ceo di Blackstone Group Inc Stephen Schwarzman, 74 anni, come l'unico fondatore di una grande società di private equity quotata in Borsa a non aver rinunciato al ruolo di amministratore delegato, anche se il suo numero due, presidente e amministratore delegato Jonathan Gray, è stato in fila da anni per succedergli. Sia Nuttall che Bae sono entrati a far parte di Kkr nel 1996. Nuttall aveva precedentemente trascorso meno di due anni in Blackstone, mentre Bae ha avuto un periodo altrettanto breve presso il principale gruppo di investimenti di Goldman Sachs Group Inc.