L'Antitrust castiga Amazon, multa da 10 milioni per "pratica scorretta"

Amazon: da Antitrust sanzione di 10 milioni di euro

L'Antitrust ha inflitto una sanzione di 10 milioni di euro in solido a due societa' del gruppo Amazon (le aziende lussemburghesi Amazon Services Europe e Amazon EU) per una pratica commerciale scorretta consistente nella pre-selezione dell'acquisto periodico per un'ampia selezione di prodotti offerti sul sito https://www.amazon.it.

In particolare, spiega l'Antitrust, nella pagina web dove sono descritte le caratteristiche dell'articolo selezionato, viene pre-impostata l'opzione "acquisto periodico" anziché' "acquisto singolo", sia per prodotti venduti da Amazon sia per prodotti venduti da terzi sul marketplace.

