L'Europa senza persone "all'altezza" chiama Draghi per rilanciare l'economia

L'Europa chiama Mario Draghi: ecco perchè

La bella notizia è che in Italia abbiamo persone come Mario Draghi che si distinguono per la loro intelligenza e la la capacità di affrontare i problemi. Domanda: perché è stato invitato ad esprimere il suo parere dalla Presidente von der Leyen? Draghi dovrebbe “preparare un report sul futuro della competitività europea”. Tradotto: come rilanciare l'economia europea”. Ed ecco la parte che non mi sarebbe piaciuto scrivere. Perché una Istituzione come quella europea dotata di 27 Commissari, Presidente compreso, con tutto uno staff che va dagli amministrativi, agli assistenti, ai funzionari ecc., senza ovviamente farsi mancare consulenti esterni, ai quali aggiungiamo 12.443 (dodicimilaquattorcentoquarantatre) lobbisti dovrebbe rivolgersi a Mario Draghi?

A tutto questo apparato vanno aggiunti 705 Parlamentari Europei con i loro staff e consulenti vari percependo uno stipendio lordo di 104.000 euro l'anno più benefit. Quello che mi dà fastidio non è solo l'apparato burocratico elefantiaco dell'Unione Europea, avvolgendo una Istituzione che dovrebbe essere l'emblema della snellezza, oltre a ciò è il fatto si debba ricorrere anche al repêchage di figure particolarmente dotate. Domanda quanto guadagna un Commissario europeo? Risposta: “Un Commissario europeo ha uno stipendio di 25.000 euro al mese più benefit”. Tutto questo per dire cosa? Come diceva il grande Gino Bartali: “Gli è tutto sbagliato … l'è tutto da rifare”.