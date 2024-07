L'Italia fa gola ai milionari, in arrivo 2.200 facoltosi migranti nel 2024 grazie alle agevolazioni fiscali

Milionari in fuga: l'Italia tra le destinazioni preferite grazie alle agevolazioni fiscali

Nel 2024, secondo le stime del report di Henley & Partners, si prevede che 128.000 milionari lasceranno i loro Paesi di origine per trasferirsi in altre nazioni, superando il record dello scorso anno di 120.000. Il fenomeno, in costante crescita negli ultimi anni (88.000 nel 2022 e 120.000 nel 2023), rappresenta un significativo indicatore dei cambiamenti economici e geopolitici globali.

L'Australia e gli Emirati Arabi Uniti emergono come le destinazioni principali per i milionari emigranti, con Dubai che attira un numero crescente di ricchi grazie alla sua politica fiscale favorevole e alla stabilità economica. La Cina continua a essere il Paese con il maggior numero di milionari in uscita, con 15.200 individui stimati per il 2024, seguita dal Regno Unito con 9.500 e dall'India con 4.300.

Le motivazioni dietro queste migrazioni sono complesse e varie. In Cina, le principali preoccupazioni sono l'incertezza economica e le tensioni geopolitiche. Nel Regno Unito, l'aumento della tassazione sui ricchi e l'instabilità politica post-Brexit sono fattori determinanti.

La Russia, che ha visto un massiccio esodo di milionari nel 2022 e 2023 a causa delle sanzioni economiche, prevede una stabilizzazione con circa 1.000 individui in uscita nel 2024, mentre la Corea del Sud registra un flusso costante di milionari in uscita con una stima di 1.200 per il 2024.

Gli Emirati Arabi Uniti si confermano la destinazione principale per i milionari, con 6.700 nuovi arrivi previsti nel 2024. Gli Stati Uniti, con un aumento del 62% della popolazione milionaria nell'ultimo decennio, rimangono una destinazione popolare, con 3.800 nuovi arrivi previsti nel 2024. Singapore continua ad attrarre ricchi individui grazie alla sua economia forte e all'alto tenore di vita, con 3.500 nuovi milionari stimati. Canada e Australia, sebbene vedano un leggero calo rispetto agli anni precedenti, rimangono mete ambite, con rispettivamente 3.200 e 2.500 nuovi milionari previsti.

L'Italia rappresenta un caso interessante, con 2.200 nuovi milionari previsti nel 2024. Il Paese ha implementato un regime fiscale agevolato per i neo residenti, mirato ad attrarre individui ad alto reddito. Questa agevolazione consente di applicare un'imposta forfettaria di 100.000 euro sui redditi prodotti all'estero, indipendentemente dall'ammontare del reddito stesso, e di estendere questo regime ai familiari con un'imposta di 25.000 euro per ciascuno. Questo incentivo, che ha una durata massima di 15 anni, include esenzioni significative, come l'esenzione dall'imposta di donazione e successione per beni situati all'estero e dal monitoraggio fiscale (Quadro RW).

Inoltre, per i cittadini extra-UE, è prevista una procedura agevolata per l’ottenimento del visto, rendendo l’Italia una destinazione sempre più attraente per i ricchi emigranti.

In conclusione, il fenomeno della migrazione dei milionari riflette le dinamiche economiche e politiche globali. Paesi come gli Emirati Arabi Uniti, gli Stati Uniti e Singapore continuano ad attrarre i ricchi individui grazie a politiche fiscali favorevoli e alta qualità della vita, mentre nazioni come la Cina e il Regno Unito, affrontando incertezze economiche e politiche, vedono un significativo esodo di milionari. L'Italia, con il suo regime fiscale agevolato, si posiziona come una destinazione emergente per i nuovi residenti facoltosi, contribuendo a ridisegnare il panorama globale della ricchezza e del potere.

