Il calo demografico si combatte con la programmazione

L'Italia non fa più figli? Il problema è che non sappiamo programmare

Perché Governo, politici e persone sono molto preoccupate per il calo demografico? La popolazione di anno in anno riduce le nascite, ma c'è una motivazione? A mio avviso sì. Quando trovi una Nazione come l'Italia e l'ISTAT ti dice che il 7,6% della popolazione è disoccupata è già un problema, quando sai che circa due milioni di famiglie sono in povertà assoluta, alle quali aggiungiamo altre circa cinque milioni di famiglie faticano ad arrivare a fine mese e si aggrappano, chi può, ai propri genitori pensionati, è un altro problema, poi scopri che quando trovi un lavoro ti pagano 2/4 forse 6 euro l'ora direi che le motivazioni per non avere figli ci sono tutte.

Non sono un sociologo, però mi preme ricordare che stiamo azzerando quella che è stata considerata, fino a ieri, la spina dorsale dell'economia italiana cioè: LA CLASSA MEDIA. Oggi per definirsi classe media o hai un'entrata che supera i 3.000 euro al mese (se lavori in due) oppure vivi ancora a casa con i genitori.

Un'altra delle cause è la tassazione elevata e qui nessun Governo è riuscito, fino ad oggi, a diminuire la lacerante pressione fiscale, l'incentivazione a stare a casa, legge sul Rdc. A mio avviso era meglio se si utilizzava lo: “Scava la buca, riempi la buca e ti pago uno stipendio, oltre alla motivazione della tassazione: IRPEF, IVA su tutti i beni ed i servizi, oltre a accise varie (carburanti, sigarette ecc.) che per i privati non è deducibile, tassazione delle abitazioni, dell'acqua piovana, fognature ecc., del trasporto dell'energia (acqua, luce, gas ecc.), velox e multe varie e poi, come se non bastasse ci si mette l'inflazione e la “non logica” della BCE di aumentare i tassi di interesse, tanto alla fine pagano i consumatori… e per il momento mi fermo qui. Ma dopo tutte queste lagnanze c'è rimedio? Penso si sì. E come?