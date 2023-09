La Bce sequestra i cellulari per evitare fughe di notizie: siamo all'asilo

La Bce sequestra i cellulari dei governatori, è da considerare TOP SECRET la nomina di un nuovo Capo della Vigilanza e magari altro? Commento

Lagarde dichiara guerra alla fuga di notizie e sequestra i cellulari di tutti i governatori Bce, riporta il sito online msn.com. Quando ho letto questo articolo ho avuto un sussulto dalla sedia. Che agli studenti venga “imposto” di non usare i cellulari lo possiamo anche capire, ma che Christine Lagarde, Presidente della BCE, si permetta di sequestrare i telefonini ai vari Governatori, con la laurea, non l'avevo mai sentito e mai l'avrei immaginato. Cosa sta accadendo in BCE? Nel sito BCE alla voce Consiglio direttivo si legge: "Il consiglio direttivo della BCE comprende i membri del comitato esecutivo della BCE nonché i governatori delle banche centrali nazionali degli Stati membri della zona euro. Formula la politica monetaria e stabilisce i necessari indirizzi per la sua attuazione”.

Mi viene in mente quando partecipavo al Collegio dei docenti e, salvo casi eccezionali, tutti gli argomenti all'ordine del giorno erano già pronti per la loro esecutività, mentre a noi spettava il compito della sola ratifica. Qual è la motivazione della Lagarde: “La motivazione ufficiale di questa procedura irrituale è la fuga di notizie relativa alla nomina di Enria nel 2018 (da sostituire con la tedesca Claudia Buch) quando Mario Draghi era alle battute finali del suo mandato. Di fatto una scortesia verso il nostro ex premier e prossimo consigliere di Ursula von der Leyen, ma indicativa del clima che si respira a Francoforte”.

Ora, una domanda: è da considerare TOP SECRET la nomina di un nuovo Capo della Vigilanza e magari altro? Sono molto preoccupato per quello che sta accadendo in BCE (dove la Lagarde pare non ascolti nessuno in merito ai tassi d'interesse e la loro conseguenza sull'economia), che si chieda riservatezza al Top Management (tutti Governatori di Banche Centrali), ma che si disponga d'imperio il sequestro dei cellulari è a dir poco “inelegante”. Ma siamo all'asilo?