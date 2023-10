La famiglia Illy si divide, Polo del Gusto a Riccardo. Mentre il caffè...

La famiglia Illy scinde le holding del gruppo

La famiglia Illy si divide. Le assemblee straordinarie tenutesi presso il notaio Calafiori, si legge in una nota del gruppo, hanno deliberato un’articolata operazione di scissione delle holding del gruppo. Come scrive il Corriere della Sera, il Polo del Gusto (con i marchi Achillea, Agrimontana, Dammann, Domori e Piantaudi) passerà a Riccardo Illy. La maggioranza assoluta del ramo controllante la illycaffè rimarrà, invece, in capo ai fratelli Anna e Andrea Illy.

Entrando nei dettagli azionari, Riccardo Illy controllerà precisamente il 95% del Polo del Gusto tramite la holding EXGI S.r.l., mentre il restante 5% rimarrà equamente suddiviso in mano al gruppo Illy e alla famiglia Ponti. Anna e Andrea controlleranno l’80,5% della RAA S.p.A., finanziaria che già ha rilevato la quota di Francesco Illy e che controlla la Gruppo Illy, mentre il 19,5% farà capo a Daria Illy, figlia di Riccardo.

Ma non è tutto. Come scrive il Corriere, Anna e Andrea Illy controlleranno inoltre, rispettivamente, la Sunshine S.r.l. e la Finilly S.r.l., risultanti dalla scissione della Gruppo Illy, che deterranno entrambe circa il 5% della illycaffè. Gruppo Illy continuerà a controllare circa il 70% della illycaffè, di cui il fondo Rhône Capital rimarrà socio al 20%.