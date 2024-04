La figlia di Draghi investe 10 mln in Tes Pharma. L'operazione con Cucinelli

Cucinelli e Federica Draghi, l'investimento comune sui farmaci innovativi

Nasce una partnership tra Brunello Cucinelli e la figlia di Mario Draghi, Federica. L'investimento comune riguarda i farmaci innovativi. Il re del cashmere, tramite la fondazione di famiglia supporta Tes Phrama, eccellenza Umbra fondata dal professor Roberto Pellicciari. Tes Pharma ieri - riporta La Repubblica - ha annunciato l’ingresso nell’azionariato di Xgen Venture, venture capitale fondato da Paolo Fudarò e Federica Draghi che ha investito 10 milioni. "Da biochimica e ricercatrice sono rimasta estasiata da laboratorio di Pellicciari - ha detto la figlia dell’ex Premier Mario Draghi - È incredibile come in una zona isolata come l’Umbria si creino realtà internazionali di tale livello".

"Collaborare con Tes Pharma e il professor Pellicciari, mio amico scienziato, nonché con la bella realtà di Xgen insieme a Paolo Fundarò e Federica Draghi – le parole di Brunello Cucinelli durante la presentazione del progetto – è per me motivo di grande orgoglio e di massima garanzia etica per operare in armonia tra professionalità e umanità. Proveremo a fare cose belle assieme, nel segno della umana sostenibilità".