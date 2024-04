Claudio Descalzi, pole position della Top Manager Reputation. E sul podio...

Top Manager Reputation di marzo? Pole position per Claudio Descalzi (83.27), AD di Eni, che rafforza la sua presenza in Congo e Costa D’Avorio e presenta il piano da 27 miliardi di investimenti al 2027, ribadendo che “la transizione non può vivere di sussidi”. El País lo ha definito “il Cristiano Ronaldo della finanza italiana”.

Secondo posto per Andrea Orcel (81.20), che aumenta i bonus e raccoglie il plauso del Presidente del Comitato di Remunerazione della banca, il quale definisce il 2023 “l’anno migliore di sempre” sotto la sua guida. Sul podio l’AD di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina (79.57), che riceve la laurea ad honorem dall’Università di Padova e finanzia il nuovo centro TOG Carlo De Benedetti per la disabilità infantile.

Top Manager Reputation, Giorgio Armani scende. Pier Silvio Berlusconi in top-10

Al quarto posto l’AD di A2A Renato Mazzoncini (76.93) che presenta il piano al 2035 da 22 miliardi. In top-5 Matteo Del Fante (76.55), che guadagna quattro posizioni grazie ai risultati record del 2023 e al progetto POLIS con Ministero dell’Interno e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy per richiedere il passaporto allo sportello postale. Scende al sesto Giorgio Armani (76.51), seguito da Luigi Ferraris (76.46) e Pier Silvio Berlusconi (74.85). Dal nono all’undicesimo tre big del fashion: Brunello Cucinelli (71.12), Renzo Rosso (68.90) e Miuccia Prada (67.13), che sale di sette grazie ai numerosi articoli sulla sua vision e i suoi successi. Stabile al dodicesimo Alessandro Benetton (66.99), tredicesimo Urbano Cairo (66.18).

Sale di cinque l’AD di Renault Luca de Meo (64.91), seguito da Pietro Labriola (64.78) che scende di due, mentre Cristina Scocchia (63.98) e Francesco Milleri (63.97) confermano le loro posizioni. Al diciottesimo sale di tre Pierroberto Folgiero (63.57), chiudono la top 20 Diego Della Valle (63.22) e Stefano Venier di Snam (62.89). In Top 100 crescite rilevanti di: Diana Bracco (33°,+12), Marcello Cattani (35°,+9), Roberto Cingolani (48°,+12), Maximo Ibarra (49°,+6), Fabrizio Palermo (56°,+8).