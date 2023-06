La guerra dei vini, Renzo Rosso trascina in tribunale il re dell'Amarone

Vini, Renzo Rosso e la causa per il bilancio 2022 di Masi Agricola

Continua lo scontro all'interno di Masi Agricola, la società vinicola leader nella produzione dell'Amarone. Tra i soci di maggioranza e quelli di minoranza è scoppiata una guerra e la contesa è finita addirittura in tribunale: prima udienza fissata per l'11 dicembre. Lo scontro - si legge su Milano Finanza - vede contrapposti la famiglia Boscaini e il socio Renzo Rosso, il fondatore di Diesel. E' stato proprio lui a fare causa ai suoi soci di maggioranza in Masi, dopo che lo scorso marzo aveva rassegnato le dimissioni in polemica con il cda presieduto da Sandro Boscaini. Masi ha comunicato al mercato di aver ricevuto da Red Circle Investments, la holding dell’imprenditore veneto che ha in portafoglio il 10% della società, la notifica di un atto di citazione.