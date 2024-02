La Otb di Renzo Rosso macina risultati record anche grazie all'inclusività

Renzo Rosso, il fondatore e presidente di Otb (Only the Brave), gruppo di moda noto per i marchi Maison Margiela, Diesel, Jil Sander, Mami e Viktor&Rolf, ha recentemente condiviso la sua visione e le priorità in un'intervista esclusiva a L'Economia del Corriere. Oltre a evidenziare i solidi risultati economici del gruppo, proiettati oltre i 8 miliardi di ricavi, Rosso ha sottolineato l'importanza del benessere dei lavoratori e del rispetto dell'ambiente come pilastri fondamentali della filosofia aziendale.

In quest'ottica, Rosso ha dichiarato: "Abbiamo collezioni in cui la metà dei prodotti è a basso impatto ambientale, e puntiamo a anticipare le scadenze di neutralità carbonica con una crescita a doppia cifra, superiore alla media di settore." Questo impegno verso la sostenibilità si estende anche alla dimensione umana, con l'obiettivo di coinvolgere attivamente i dipendenti nelle decisioni aziendali e nelle iniziative di volontariato attraverso la Otb Foundation.

La Otb Foundation, guidata dalla vicepresidente Arianna Alessi, moglie di Rosso, è un veicolo attraverso il quale il gruppo promuove attivamente iniziative filantropiche. Rosso ha evidenziato con orgoglio l'entusiasmo dei dipendenti nel partecipare a diverse iniziative, come il mercatino di Natale a Bassano del Grappa, contribuendo a progetti benefici come la realizzazione di stanze pediatriche all'Ospedale di Bassano. La sostenibilità non si limita all'ambito sociale, ma si estende anche alle pratiche aziendali quotidiane. Otb ha implementato un approccio olistico, cercando di ridurre gli sprechi e promuovere l'uso responsabile delle risorse. "Organizziamo mercatini interni riservati ai dipendenti, offrendo prototipi dei nostri brand a fronte di donazioni. Anche questa è vera sostenibilità," ha sottolineato Rosso.

Un altro aspetto cruciale della filosofia aziendale è la parità di genere. Otb ha ottenuto la certificazione nazionale per la parità di genere nel 2023 attraverso il programma "Stand Out for Inclusion". "La parità di genere è sempre stata una realtà per noi, con circa il 70% della nostra forza lavoro composta da donne," ha affermato Rosso. L'azienda supporta attivamente le donne attraverso iniziative come l'asilo interno dal 2012 e screening medici dedicati, dimostrando un impegno tangibile verso il benessere delle dipendenti.

La visione di Rosso va oltre i confini dell'azienda e si estende al territorio, con un focus particolare sulla prevenzione della violenza contro le donne. La Fondazione Otb si impegna in progetti educativi nelle scuole e offre supporto alle vittime di violenza, fornendo assistenza psicologica e legale insieme a rifugi sicuri. Rosso ha enfatizzato la necessità di educare, soprattutto tra i giovani, e ha presentato il modello della Fondazione al Ministro dell'Istruzione, auspicando una sua estensione a tutte le scuole italiane.

Oltre alla sostenibilità sociale, Otb si impegna nella sostenibilità ambientale, implementando pratiche ecologiche nella produzione e lavorando con fornitori che condividono gli stessi valori. "Il nostro impegno è esteso a tutta la filiera di riferimento, con linee guida specifiche per i fornitori che riflettono la mentalità e la visione del gruppo," ha spiegato Rosso.

In conclusione, Renzo Rosso ha delineato una visione ambiziosa per il futuro di Otb, con prospettive di crescita, quotazione in Borsa nel 2025 e valutazioni di nuove acquisizioni. La missione della sostenibilità, unita al benessere dei lavoratori e all'impegno sociale, rimane al centro della strategia aziendale, creando un equilibrio tra successo economico e responsabilità sociale.