Lancia annuncia la gamma di tre modelli a partire dal 2024

Lancia, tre nuove vetture dal 2024

Via libera al nuovo piano strategico di Lancia, che prevede una “una gamma snella ma molto efficiente composta da tre autovetture”. Questo progetto si concretizzerà con il lancio nel 2024 della nuova Ypsilon: “Partiremo dall’Italia e dal segmento B, che è il nostro ambiente naturale; nel 2026 faremo il nostro ingresso nel segmento più grande d’Europa con la nostra seconda auto, soprannominata ‘Aurelia’” che “sarà il nostro fiore all’occhiello, per potenziare la nostra presenza all’estero”, mentre nel 2028 arriverà “la nuova Delta, la Lancia che tutti reclamano, una vettura C-Hatchback nel cuore del mercato europeo”. Lo ha affermato in una conferenza stampa a Torino Mirafiori, il Ceo di Lancia, Luca Napolitano, sottolineando che “tutto questo è approvato e finanziato nell’ambito degli investimenti di Stellantis per i prodotti futuri”.

Gli obiettivi del piano strategico

Il nuovo Piano strategico di Lancia punta a creare “un marchio credibile e rispettato nel segmento Premium, in Italia, ma non solo”, e ormai la società “è pronta per l’Europa”. Lo ha detto, durante una confererenza stampa a Torino Luca Napolitano, ceo di Lancia, che ha aggiunto: “Questo non significa che torneremo in tutti i mercati contemporaneamente, non dobbiamo essere ovunque, in 28 mercati europei, non abbiamo bisogno di fare tutto nello stesso momento ma procederemo per gradi”. Insomma, ha sottolineato Napolitano, “entreremo gradualmente” e nello specifico si inizierà con “l’Italia ad inizio 2024” e poi “Francia, Olanda, Belgio, Germania e Spagna, nella prima metà del 2024”.





