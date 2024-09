Lapo Elkann, in rosso le società del nipote dell'Avvocato. Persi oltre 600 mila euro

Lapo Elkann, in rosso il ristorante e la società di organizzazione eventi del nipote dell'Avvocato

Lapo Edovard Elkann continua a perdere con il food e l’organizzazione degli eventi. Il nipote del defunto avvocato Giovanni Agnelli, infatti, tramite la sua Laps To Go Holding controlla il 100% di Fb Garage, nata nel 2016, società di organizzazione di eventi e proprietaria del ristorante al secondo piano di Garage Italia Milano, lo spazio iconico situato in piazzale Accursio nel capoluogo lombardo.

Il bilancio 2023 di Fb Garage, approvato poche settimane fa, s’è infatti chiuso con una perdita di oltre 427 mila euro dopo quella di 493mila euro del precedente esercizio. Anche se i ricavi, grazie all’anno completo d’uscita dalla pandemia, sono saliti a 617mila euro dai 592mila euro del 2022, i costi sono rimasti quasi invariati a oltre un milione.

C’è da osservare durante lo scorso anno il socio unico ha effettuato versamenti in conto copertura perdite per 555mila euro e la perdita del 2023 durante la recente assemblea degli azionisti guidata dal riconfermato amministratore unico Lorenzo Landini è stata riportata a nuovo, contestualmente sospendendo l’ammortamento delle immobilizzazioni e così costituendo una riserva indisponibile di 94mila euro.

Ma come si mangia nel ristorante Garage Italia di Lapo? Una delle ultime recensioni del locale pubblicate da un cliente su Tripadvisor dice: “Posto divertente e serata entusiasmante. Ero lì per un evento serale che non ha tradito le mie aspettative”. Ad entusiasmare, però non sono certamente i numeri della società di Lapo. Che ha chiuso in perdita per 626mila euro anche il bilancio 2023 della Laps To Go Holding.