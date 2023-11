Lavazza fa ordine negli immobili: San Carlo passa da Srl a società semplice

Lavazza, San Carlo Immobiliare possiede due immobili del valore di 12 mln nel centro di Torino

Grandi manovre nel prestigioso mattone del centro di Torino per i Lavazza. Qualche giorno fa, infatti, nel capoluogo piemontese davanti al notaio Giovanna Ioli s’è presentato il commercialista Gianluca Ferrero, uno dei più noti professionisti della città, vicino agli Agnelli-Elkann (è presidente fra l’altro della Juventus) e ad altre famiglie importanti torinesi fra le quali, appunto, i Lavazza.

Ferrero ha guidato un’assemblea soci in quanto procuratore speciale della San Carlo Immobiliare 2016 srl di cui sono azionisti paritari col 50% ciascuno Giuseppe Lavazza (presidente dell’omonima azienda di caffè) e la sorella Francesca (che siede nel consiglio di Lavazza spa) e che erano rappresentati da Dario Tosetti, finanziere torinese a capo della Tosetti Value Sim di cui gli imprenditori sono soci di maggioranza col 59,3% attraverso il veicolo Torino 1895. Ferrero ha presieduto la riunione che ha votato la trasformazione della società da srl in società semplice.

Contestualmente i due Lavazza hanno siglato un patto parasociale che li vincola fino al 2050. Ma cosa possiede la San Carlo Immobiliare 2016? Due immobili nella centralissima Piazza San Carlo a Torino: il primo di 615 metri quadrati (superficie catastale di 848 mq) e il secondo di 175 mq (superficie catastale 236 mq). Nell’ultimo bilancio (2022) della società i due immobili erano in carico per circa 12 milioni di euro.