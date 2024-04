Lavazza si mangia Ivs, Opa e delisting. Che cosa c'è dietro

Lavazza lancia l'Opa sui distributori automatici di Ivs

Lavazza punta sulle macchinette del caffè. Sono stati firmati accordi tra E-Coffee Solutions (Gruppo Lavazza) e IVS Partecipazioni (azionista di maggioranza di IVS Group) per la promozione da parte di una società di nuova costituzione, Grey S.à r.l., di un'offerta pubblica di acquisto volontaria per cassa sulla totalità delle azioni IVS Group finalizzata al delisting.

L’Opa - con un corrispettivo di 7,15 euro per azione, "presenta condizioni vantaggiose per gli azionisti di IVS Group", si legge in una nota, incorporando un premio del 18,9% rispetto alla media aritmetica ponderata dei prezzi ufficiali registrati delle azioni IVSG degli ultimi 6 mesi e dell'11% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni IVSG rilevato il 22 aprile 2024.

Nel contesto della operazione, "sono previste opzioni di acquisto e vendita esercitabili dal 2027 in seguito alle quali, subordinatamente all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni regolamentari, il Gruppo Lavazza verrebbe ad acquisire il controllo su IVSG" dal 2027.

"L’operazione rappresenta un ulteriore investimento del Gruppo Lavazza nel canale del Vending, in linea con la strategia basata sull’omnicanalità e sulla costruzione di presidi end-to-end che facilitino l’accesso diretto al consumatore. IVS Group prosegue la sua strategia di sviluppo su scala europea mantenendo l’attuale assetto manageriale e organizzativo", conclude la nota.