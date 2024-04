Frida Giannini si butta nel business delle barche: nasce la newco Diabolika

Frida Giannini nel business delle imbaracazioni da diporto

Frida Giannini, stilista e per oltre dieci anni direttrice creativa di successo per Gucci, diventa “armatrice” di barche da diporto. La Giannini, nata nella Capitale, qualche settimana fa, infatti, s’è presentata a Roma davanti al notaio Serena Graziadio assieme ad Andrea Ascenzi, nato a Latina nel 1993, per costituire la nuova Diabolika srl di cui i due detengono rispettivamente il 90% e il 10%.

La newco, che vede Ascenzi come amministratore unico, contempla come attività “acquisto, costruzione, ideazione, allestimento, progettazione, manutenzione e riparazione, rimessaggio, vendita di natanti e imbarcazioni da diporto e di attrezzature nel campo della nautica”, ma anche la “organizzazione e gestione di corsi d’istruzione per patenti nautiche, corsi di navigazione a vela o a motore”, cui sui aggiungono “organizzazione e gestione di servizi per imbarcazioni e natanti in transito quali internet center, armamento, approvvigionamento cambusa di bordo, centri meteo, centro assistenza avarie”, oltre alla gestione di impianti per l’alaggio e il varo d’imbarcazioni, all’attività di stabilimento balneare e il noleggio e vendita di cicli, motocicli e attrezzature nautiche sportive.

Del socio della Giannini in questa nuova iniziativa non si sa molto: su LinkedIn compare un Andrea Ascenzi di Latina dove svolge la professione di agente delle Assicurazioni Generali.