Lavoro, Cig anche per chi ha meno di 15 dipendenti. Sussidi da 12 a 30 mesi

Cig anche per chi ha meno di 15 dipendenti. Sussidi da 12 a 30 mesi

Il governo Draghi accelera per la riforma degli ammortizzatori sociali. Il ministro del Lavoro Andrea Orlando vuole consegnare entro fine luglio il documento da votare in Parlamento. Questo piano non rientra nel cronoprogramma delle riforme "abilitanti", che il premier intende rispettare alla lettera. Ma il dossier è sul tavolo a Chigi - si legge sul Sole 24 Ore - e si valuta la bozza su cui stanno lavorando i tecnici. Tra le misure principali previste, c'è l'allargamento della Cig anche per chi ha meno di 15 dipendenti in azienda, ma c'è lo stop a quella in deroga, tutta a carico dello Stato.

Si ipotizza - prosegue il Sole - un sussidio ordinario e straordinario di massimo 24 mesi in cinque anni, valido solo per aziende industriali e artigiane dell'edilizia e affini. Con una durata massima che può arrivare anche a trenta mesi. Mentre per le aziende sotto i 15 dipendenti, si stima una durata di massimo un anno. Tra le varie ipotesi c'è anche quella di prolungare la Naspi fino a 36 mesi o di ridurre dal 3 al 2% la diminuzione dell'assegno percepito. Con l'obiettivo di ridurre solo del 30% (ora è al 50), il taglio dell'importo totale percepito.