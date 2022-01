Lavoro, crescono gli occupati a novembre: 700mila posti in più da gennaio 2021

Lavoro, a novembre cresce il tasso di occupazione: 700mila posti in più da gennaio 2021

Il mercato del lavoro continua a crescere mettendo a segno piccole riconquiste: secondo quanto rilevato dall'Istat nel mese di novembre si sono registrati 64 mila posti di lavoro in più rispetto ad ottobre e 700 mila da gennaio 2021. Tra settembre-ottobre e novembre, rileva l'istituto di statistica, si registra un aumento di quasi 200 mila occupati. Rispetto ai livelli pre-pandemia (febbraio 2020), il numero di occupati è ancora inferiore di 115 mila unità, ma il tasso di occupazione, pari al 58,9%, è superiore di 0,2 punti, quello di disoccupazione è sceso dal 9,7% al 9,2% e il tasso di inattività, al 35,0%, è ancora superiore di 0,2 punti.

Sempre a novembre, la crescita dell’occupazione (+0,3%) ha riguardato uomini e donne, dipendenti a termine e autonomi, persone tra i 25-34 anni e ultra 50enni. Confrontando il trimestre settembre-novembre 2021 con quello precedente (giugno-agosto), si osserva un livello di occupazione più elevato dello 0,3%, con un aumento di 70mila unità.La crescita dell’occupazione registrata nel confronto trimestrale si associa alla sostanziale stabilità del numero di persone in cerca di occupazione e alla diminuzione di quello degli inattivi (-0,8%, pari a -110mila unità).

Tra ottobre e novembre 2021, il tasso di occupazione cresce soprattutto tra i 50-64enni, tra i quali si associa alla diminuzione sia della disoccupazione sia dell’inattività; anche tra i 25-34enni si osserva un andamento simile sebbene meno accentuato (l’inattività è stabile). Tra i più giovani (15-24) e i 35-49 enni si osserva invece un leggero calo dell’occupazione, che, nel primo caso, si associa alla diminuzione della disoccupazione e all’aumento dell’inattività e, nel secondo, all’aumento della disoccupazione e al calo dell’inattività.Su base annua, l’andamento è invece lo stesso per tutte le classi di età: aumenta il tasso di occupazione e diminuiscono quelli di inattività e di disoccupazione.

A novembre cala il tasso di disoccupazione: si colloca al 9,2% dal 9,4% di ottobre. Secondo quanto rileva l'Istat a novembre 2020 era al 9,6%. Anche a luglio e a settembre era al 9,2%. Tornando a novembre, la diminuzione del numero di persone in cerca di lavoro (-1,8%, pari a -43mila unità rispetto a ottobre) si osserva per entrambi i generi e per tutte le classi d’età, con l’unica eccezione dei 35-49enni. Il tasso di disoccupazione scende al 9,2% nel complesso (-0,2 punti) e al 28,0% tra i giovani (-0,2 punti).