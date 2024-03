Lavoro, salari e competitività Ue: l'incontro tra Draghi e i sindacati

Mario Draghi vede i sindacati Ue, il confronto fiume su salari e diritti: "Serve un salto di competitività, farete la vostra parte?"

L'ex premier Draghi ha partecipato a una riunione del Comitato esecutivo della Confederazione europea dei sindacati (Ces) a Bruxelles, per scambiare opinioni con i rappresentanti sindacali e raccogliere il loro contributo sul futuro della competitività europea. Lo comunica lo staff dell'ex presidente della Bce. Nel suo intervento introduttivo, Draghi ha fornito un breve aggiornamento sullo stato di avanzamento del rapporto che sta preparando. Inoltre, ha ricordato che il modello sociale unico dell'Europa è "fondamentale" per la sua competitività e che per mantenerlo e migliorarlo l'Ue deve riconquistare il suo vantaggio competitivo investendo in capitale umano, conoscenza e innovazione, nonché affrontando le sue massicce esigenze di investimento. "Conto sui sindacati - ha aggiunto - affinché facciano la loro parte per realizzare e contribuire a questa visione condivisa".