Le Borse limitano danni sul finale con le banche in recupero

Il rimbalzo dei titoli bancari a Wall Street, che ha trascinato al rialzo anche il comparto europeo, ha consentito agli indici continentali di limitare le perdite sul finale di una seduta trascorsa quasi interamente in profondo rosso. Gli indici avevano risentito del nuovo incremento dell'avversione al rischio dovuto al riemergere delle tensioni Usa-Cina in seguito alle ultime dichiarazioni del presidente americano Donald Trump e al dato peggiore delle attese sulle richieste di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti.

Gli investitori, tuttavia, hanno poi deciso di prendere posizione sul comparto bancario, dopo che un'analisi del Financial Times ha evidenziato che il settore non ha partecipato se non in parte al rimbalzo dai minimi di marzo. A Piazza Affari il Ftse Mib ha chiuso cosi' a -1,84%. Tra i titoli milanesi a maggiore capitalizzazione, Diasorin (+2,61%) e' salita del all'indomani della pubblicazione di conti trimestrali lievemente superiori alle previsioni. Sopra la parita' Saipem dopo l'annuncio di un nuovo contratto in Nigeria.

In coda al listino i titoli della galassia Agnelli, dopo che nella serata di ieri Fca ha annunciato che paghera' il dividendo sull'esercizio 2019 a causa dell'emergenza Covid. Notizia che ha penalizzato anche l'azionista Exor, gia' sotto pressione dopo lo stop alla vendita di PartnerRe. Sul mercato dei cambi, il dollaro si rafforza a 1,0801 per un euro (1,0841 ieri in chiusura).

La ricerca di asset sicuri ha sostenuto anche lo yen, indicato a 115,68 per un euro (116,07) e 107,14 per un dollaro (107,11). In rialzo il prezzo del petrolio dopo il calo delle riserve Usa e in seguito all'annuncio dell'Agenzia internazionale dell'energia, che prevede stock in calo nel secondo semestre dell'anno sulla scia della ripresa dell'attivita' economica in molti paesi dopo la gelata del lockdown. Il future giugno sul Wti guadagna il 3,52% a 26,18 dollari al barile, mentre la consegna luglio sul Brent sale del 3,22% a 30,13 dollari.