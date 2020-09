Le Borse Ue tentano il rimbalzo. UniCredit: "Il voto? Supporto a Pd-M5S"

Seduta in rialzo per le Borse europee all'indomani di una pesante performance, con gli indici in caduta del 3-4% in tutta Europa a causa della forte preoccupazione per nuovi provvedimenti di lockdown, vista l'impennata di casi di coronavirus in molti Paesi (Regno Unito, Francia e Spagna in primis), a cui si è aggiunto lo scandalo banche nato dall'inchiesta dell'International Consortium of Investigative Journalists su operazioni di presunto riciclaggio che avrebbero visto come protagonisti diversi istituti internazionali tra il 1999 e il 2007.

L'indice di borsa europeo Stoxx 600 apre in rialzo dello 0,4%. A Francoforte l'indice Dax avanza dello 0,7% a 12.629 punti, a Parigi il Cac 40 sale dello 0,37% a 4.809 punti mentre a Londra il Ftse 100 sale dello 0,61% a 5.839 punti. A Milano l'Ftse Mib segna +0,79% a 18.940,35 punti.





Piazza Affari beneficia anche dell'esito delle votazioni in Italia per il referendum confermativo sulla riforma costituzionale relativa alla composizione del Parlamento e per il rinnovo di sette amministrazioni regionali: "I risultati del referendum e delle elezioni rappresentano fattori di supporto per i partiti di governo, in particolare per il Movimento 5 Stelle e per il Partito democratico e andranno a supportare l'azione di governo aiutando a mitigare le tensioni politiche nella coalizione di governo", osservano gli analisti di Unicredit citati dall'agenzia Radiocor-Il Sole 24 Ore.

Fra i titoli, ancora pesante Leonardo (-3%), giu' dell'1,6% Unicredit mentre si e' azzerata, dopo una partenza a +1,7%, la corsa di Mps: secondo indiscrezioni di stampa, il Tesoro italiano sarebbe in contatto con Unicredit per valutare la disponibilita' dell'istituto all'acquisto della banca senese a controllo pubblico. Ma sulle banche pesera' la decisione dell'Eba di non concedere proroghe oltre il 30 settembre alla moratoria sulle nuove modalita' di svalutazione dei crediti deteriorati. Bene sul Ftse Mib, St, Diasorin e Interpump.

Sul mercato secondario, avvio poco mosso per lo spread tra Btp e Bund che si muove sui valori della vigilia avendo gia' scontato ieri, con le proiezioni, l'esito del voto in Italia. Il differenziale di rendimento tra i decennali italiani e i pari scadenza tedeschi è indicato a 143 punti base, sostanzialmente in linea con il finale di ieri e in calo dai 149 punti registrati prima della chiusura dei seggi. Prosegue il calo del rendimento che torna su livelli che non si vedevano da febbraio, allo 0,92% dallo 0,94% del finale ieri e dallo 0,97% registrato prima dei risultati elettorali di referendum e regionali.

"Non vedevamo rischi per la tenuta del Governo anche in uno scenario più sfavorevole per il centro-sinistra e non ci aspettiamo quindi impatti rilevanti su Btp e spread che a nostro avviso sono guidati maggiormente dalle azioni della Bce e dall'implementazione efficace del Recovery Fund - commentano invece da Equita - I risultati elettorali dovrebbero però consentire al governo di rifocalizzarsi rapidamente su quest'ultimo tema, rilevante per le prospettive 2021-22".

Dopo il tonfo degli indici azionari europei, innescato dal timore di nuove misure di lockdown nei diversi paesi colpiti dalla seconda ondata dei contagi di coronavirus, questa mattina le vendite colpiscono anche l'area dell'Asia Pacifico, ma in misura minore (Tokyo rimane chiusa anche oggi in occasione dei festeggiamenti dell'equinozio di autunno), segno che l'avversione al rischio resta presente sui mercati.

Il settore bancario e' stato il secondo peggior comparto dell'indice Msci Asia dopo l'inchiesta dell'International Consortium of Investigative Journalists. In una seduta orfana di Tokyo, chiusa per festivita', Seul cede il 2,5%, Hong Kong lo 0,8%, Shanghai lo 0,7%, Shenzhen lo 0,6% mentre Sydney ha chiuso in calo dello 0,7%.

Ancora in flessione i future su Wall Street. Oltre ai timori per l'impatto del coronavirus, pesano sui listini le difficolta' che sta incontrando un nuovo round di stimoli fiscali negli Usa, con Repubblicani e Democratici ai ferri corti per la sostituzione del giudice della Corte suprema Ruth Bader Ginsburg, e le tensioni tra Cina e Usa. In serata il presidente della Fed Jerome Powell parlera' davanti alla commissione per i servizi finanziari della Camera. Dagli Usa sono attesi i dati sulla vendita di case esistenti e l'indice manifatturiero della Fed di Richmont mentre in Europa si conosceranno i dati sulla fiducia dei consumatori dell'Eurozona.

Euro/dollaro stabile a 1,173, petrolio in lieve calo a 39,46 dollari al barile nella consegna novembre del Wti e a 41,35 dollari al barile nella stessa scadenza del Brent.