Le proteste "zero Covid" in Cina affossano le Borse: Milano in rosso, Tim ko

Proteste "zero Covid" in Cina, Borse Ue negative. Petrolio ai minimi da un anno

Il surriscaldarsi delle proteste contro le politiche "zero Covid" in Cina agita i mercati europei che aprono la settimana in territorio negativo: nei primi scambi a Francoforte il Dax perde lo 0,48% a 14.471,59 punti, a Londra l'Ftse 100 cede lo 0,52% a 7.447,40 punti, a Parigi il Cac 40 scende dello 0,49% a 6.679,47 punti e a Madrid l'Ibex-35 segna -0,46% a 8.378,00 punti. Avvio negativo anche per Milano che perde lo 0,76%. L'attenzione resta comunque puntata anche sulle politiche delle banche centrali, in attesa dell'audizione di questo pomeriggio della presidente della Bce, Christine Lagarde, all'Europarlamento e dell'intervento del numero uno della Fed, Jerome Powell, alla Brookings Institution mercoledì.

In particolare, a Piazza Affari Tim scende del 3,28% sulla scia delle voci secondo cui Cdp non dovrebbe presentare un'offerta per la rete. Male i petroliferi, con il greggio giù di oltre il 3%: Tenaris perde il 2,51%, Eni l'1,89% e Saipem l'1,11%. Deboli le utilities: A2a lascia sul terreno l'1,44% ed Enel l'1,03%. Sul fronte opposto spicca il balzo di Leonardo che avanza del 2,56%. In rialzo anche Nexi (+0,63%), Interpump (+0,41%) e Campari (+0,39%).

Proteste in Cina, anche lo spread sale a 189 punti. Rendimento giù al 3,8%

Sul mercato valutario, l'euro passa di mano sotto quota 1,04 contro il biglietto verde. La moneta unica viene scambiata a 1,0376 dollari ed è in forte flessione anche sullo yen a 143,29 (-0,88%). A 138,06 il cross tra la valuta statunitense e quella giapponese.

Lo spread tra Btp decennali e omologhi Bund tedeschi sale a 189 punti in apertura, contro i 187 della chiusura di venerdì. Il rendimento dei titoli italiani scende però al 3,814%.

I prezzi del petrolio viaggiano in forte calo sull'onda delle proteste in Cina per la politica zero Covid che alimentano le preoccupazioni riguardo alla domanda. I future sul Brent cedono il 2,50% a 81,53 dollari al barile mentre quelli sul Wti perdono il 2,85% a 74,10 dollari al barile.