Leonardo brilla in Borsa, lo sprint a Piazza Affari dopo i buoni conti

Sprint in Borsa di Leonardo dopo i buoni conti

Leonardo sale in Borsa. Dopo i conti pubblicati ieri, giovedì 29 febbraio, la società della difesa italiana guidata dall'ex ministro Roberto Cingolani dà il via al rally a Piazza Affari con il titolo a un soffio dal +4%. A sostenere il rialzo delle azioni, come accennato, sono anche i risultati oltre le aspettative annunciati ieri. Leonardo nel 2023 ha registrato ricavi pari a 15,3 miliardi di euro.

Piazza Affari in positivo

Avvio di seduta positivo per il mercato azionario, in linea con il resto d'Europa. L'indice Ftse Mib segna +0,99% a 32.806 punti. Piazza Affari parte con il piede giusto in una giornata segnata dai numerosi dati macro in arrivo nella zona euro, dopo che ieri dagli Usa è venuta la conferma che l'inflazione sta rallentando, con il calo dell'indice Pce core.

Oggi in calendario l'altrettanto cruciale dato dell'inflazione nell'Eurozona, oltre agli indicatori del Pmi manifatturiero, che riguardano anche i principali paesi dell'unione monetaria. Stessi dati, inflazione e Pmi, attesi anche per l'Italia, oltre ai dati sul mercato del lavoro.

Nella notte dati contrastanti dalla Cina, dove l'indice sul settore manifatturiero si attesta come da previsioni a febbraio a 49,1, sotto la soglia di 50, mentre quello sui servizi sale da 50,7 a 51,4.

Sul listino spicca il rialzo di Leonardo (+4,3%) che dopo gli annunci dei giorni scorsi su nuove commesse di elicotteri sfrutta ora il traino dei conti 2023 migliori delle attese. Continua l'effetto conti anche per saipem che segna un +4,4% dopo il balzo di ieri. Altri buoni rialzi per Iveco, Poste, Stm, mentre Tim recupera con un +1,1%. Andamento positivo per le banche con Intesa +0,8%, Bper +1,7%, Monte Paschi +2,2%, Bpm +1,3%. Nell'energia su Enel, Hera, Snam, Italgas. Ribassi per Diasorin e Tenaris.

Spread stabile

Apertura stabile per lo spread tra Btp e Bund, che conferma i 142 punti segnati ieri in chiusura. Il rendimento del decennale si attesta al 3,882%, contro il precedente 3,84%.