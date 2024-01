Leonardo Maria Del Vecchio scommette sul mattone: nasce la newco Borromea Srl

Leonardo Maria Del Vecchio s'allea con l’architetto Marcello Pianosi e fonda la newco Borromea Srl

Leonardo Maria Del Vecchio, figlio del defunto Leonardo patron di EssilorLuxottica, ha aperto il 2024 con un’altra società, a metà con un noto architetto, che opererà nel settore immobiliare. Qualche giorno fa infatti, a Milano nello studio del notaio Ciro De Vivo s’è presentato l’architetto Marcello Pianosi quale amministratore e socio unico della Pom Home proprietaria del 100% di Borromea srl, una newco costituita poche settimane prima.

Davanti al notaio Pianosi ha ceduto il 50% di Borromea a Marco Talarico, presente in quanto amministratore delegato della Lmdv Capital il cui 100% è di Del Vecchio. La vendita di metà del capitale è avvenuta al prezzo del valore nominale, pari cioè a 5mila euro.

Pianosi con Pom Home è azionista di controllo di Pom Glass srl che nata nel 2018 costruisce sistemi di pareti di vetro di lusso che sono stare già usate in molte abitazioni di alta gamma. Pom Home recentemente ha disegnato gli interni del nuovo superyacht Mangusta 165Rev. La newco Borromea, di cui Pianosi è amministratore unico, ha come oggetto sociale “l’attività di costruzioni e lavori edili su immobili a uso commerciale e abitativo e gli interventi di ristrutturazione”, ma anche la compravendita e la locazione di immobili. Pianosi, infine, dal 2002 fa parte della Commissione per l’Arte Sacra e i Beni Culturali istituita dalla Diocesi di Milano.