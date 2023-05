Leonardo, primo Cda di Pontecorvo: Cingolani ad, Mariani condirettore generale

Leonardo, alla minoranza quattro consiglieri eletti con il 42% dei voti

Il Cda di Leonardo che si è riunito oggi, per la prima volta, sotto la presidenza di Stefano Pontecorvo, ha nominato Roberto Cingolani amministratore delegato e Lorenzo Mariani con il ruolo di condirettore generale. Il Consiglio di amministrazione di Leonardo spa, nominato dall’assemblea che si è svolta precedentemente, sempre in data odierna, nel quadro di un nuovo assetto organizzativo che sarà perfezionato nelle prossime settimane e che condurrà una significativa razionalizzazione della struttura, ha conferito al presidente Stefano Pontecorvo, al quale spetta la rappresentanza legale della società e la firma sociale ai sensi di legge e di statuto, alcune attribuzioni relative, tra l’altro, a “Rapporti Istituzionali” “Sicurezza di Gruppo” e il coordinamento per i progetti di “Finanza Agevolata”. Il Consiglio ha conferito a Cingolani tutte le relative deleghe per la gestione della società e del gruppo, con esclusione di specifiche attribuzioni che il Consiglio, oltre a quelle non delegabili a norma di legge, ha riservato alla propria competenza. Il Consiglio ha, inoltre, approvato l’istituzione, a far data dal primo giugno 2023, della nuova direzione generale Business & Operations cui viene preposto Mariani con il ruolo di condirettore generale. Iscriviti alla newsletter